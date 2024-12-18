أتالانتا يكتسح تشيزينا ويتأهل لدور الثمانية في كأس إيطاليا

تأهل أتالانتا إلى دور الثمانية في بطولة كأس إيطاليا بعد فوز ساحق على ضيفه تشيزينا بنتيجة 6-1، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16.

تفاصيل المباراة

شهد اللقاء سيطرة واضحة من أتالانتا منذ البداية، حيث تمكن الفريق من تسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول، افتتح التسجيل دافيد زاباكوستا في الدقيقة الرابعة، أضاف شارل دي كيتيلير هدفين في الدقيقتين 8 و27، واختتم لازار ساماردزيتش مهرجان الشوط الأول بهدف رابع في الدقيقة 35.

في الشوط الثاني، واصل أتالانتا سيطرته وسجل ماركو بريشيانيني الهدف الخامس في الدقيقة 54، ولازار ساماردزيتش أضاف هدفه الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 71.

أما تشيزينا، فقد اكتفى بتسجيل هدف شرفي عن طريق جوزيف سيساي في الدقيقة 90.

المواجهة القادمة

بهذا الفوز، ضمن أتالانتا مكانه في دور الثمانية، حيث سيواجه فريق بولونيا، الذي تأهل على حساب مونزا بعد فوز كبير بنتيجة 4-0 في دور الـ16.

أداء مميز

يُظهر هذا الانتصار الكبير جاهزية أتالانتا للمنافسة على اللقب، إذ قدم أداءً هجوميًا قويًا وتماسكًا دفاعيًا، مما يجعله خصمًا صعبًا في المراحل المقبلة من البطولة.