منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل ينجح الدوري السعودي في خطف ديمبيلي من باريس؟.. صيف 2026 يفتح أبواب المفاجآت

ديمبيلي
ديمبيلي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تحركات جادة داخل أروقة الدوري السعودي لبحث إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان خلال صيف عام 2026 في إطار خطة استقطاب جديدة تستهدف نخبة نجوم كرة القدم العالمية في ذروة عطائهم.

وبحسب ما أوردته شبكة " سكاي سبورتس نيوز " فإن شخصيات بارزة في الدوري السعودي بدأت بالفعل في إجراء استفسارات أولية حول وضع ديمبيلي تمهيدا لإعداد عرض مالي ضخم قد يقدم للاعب عقب انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن التحركات الحالية تأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إطلاق موجة جديدة من التعاقدات الكبرى مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من استثمارات الدوري السعودي في نجوم الصف الأول.

وأوضحت المصادر أن صيف 2026 قد يشهد نشاطا غير مسبوق في سوق الانتقالات السعودية خاصة في ظل اقتراب انتهاء عقود عدد من النجوم العالميين ما يفتح المجال أمام استقطاب أسماء جديدة قادرة على تعزيز القيمة الفنية والتسويقية للمسابقة.

ورغم هذه التحركات فإن المقربين من عثمان ديمبيلي أكدوا لـ " سكاي سبورتس نيوز " أن اللاعب لا يشغل تفكيره حاليًا سوى التركيز الكامل مع باريس سان جيرمان حيث يسعى لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا إلى جانب هدفه الرئيسي بالمشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

مستقبل ديمبيلي

وأضافت المصادر أن ملف مستقبل ديمبيلي سيظل مؤجلا حتى نهاية الاستحقاقات الكبرى المقبلة إلا أن احتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي في مرحلة متقدمة من مسيرته الاحترافية قد تصبح مطروحة بقوة على طاولة النقاش بعد مونديال 2026.

تمديد عقد ديمبيلي

في المقابل علمت الشبكة البريطانية أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس فتح باب المفاوضات مع ديمبيلي من أجل تمديد عقده رغم تبقي عامين ونصف العام على نهاية عقده الحالي إلا أن رئيس النادي ناصر الخليفي شدد مؤخرا على التزام الإدارة الصارم بهيكل الرواتب مؤكدا أن مصلحة النادي تأتي فوق أي اعتبارات فردية.

وقال الخليفي في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية:  " لدينا سقف واضح لرواتب اللاعبين والجميع على دراية بذلك ويجب على كل لاعب احترام سياسة النادي لأن الفريق والنادي أكبر من أي شخص " .

ويعد ديمبيلي أحد أبرز نجوم باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة بعدما توج بالكرة الذهبية العام الماضي عقب مساهمته الكبيرة في تحقيق الفريق لثلاثية تاريخية تضمنت أول لقب في دوري أبطال أوروبا.

وقدم اللاعب موسما استثنائيا سجل خلاله 35 هدفًا وصنع 14 هدفًا في 53 مباراة بمختلف المسابقات.

ومنذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صيف 2023 مقابل 43 مليون جنيه إسترليني خاض ديمبيلي 115 مباراة بقميص الفريق الباريسي سجل خلالها 49 هدفًا ليؤكد مكانته كأحد أهم نجوم الكرة الفرنسية والعالمية في الوقت الحالي.

