بعد وعكة رئيس الوزراء.. أحمد موسى: مافيش رفاهية لدى المسئولين

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تعرضه لدُوار مفاجئ أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قائلًا: "ألف سلامة يا دكتور مصطفى، نتمنى لك العودة سريعًا بصحة أفضل".

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الدكتور مدبولي تعرض لوعكة صحية نتيجة إصابته بنزلة برد شديدة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كان يعاني من نزلة برد قوية في الفترة الأخيرة، ورغم ذلك أصر على مواصلة العمل دون انقطاع، حيث يعمل بلا كلل ويتابع كل المستجدات.

وأكد أن المسئولين في الدولة لا يتمتعون برفاهية التوقف عن العمل، وأن الدكتور مدبولي يحرص على تسريع وتيرة الإنتاج والاستماع إلى جميع وجهات النظر، وأضاف أن رئيس الوزراء معروف بدقته واهتمامه بقضايا المواطنين ومشاكلهم، ويقوم بجولات ميدانية متكررة لتفقد المشروعات في مختلف المحافظات.