ترسانة الإسكندرية: العنصر البشري لدينا مدرب على أعلى مستوى

قال اللواء بحري مهندس حسام الدين عزت قطب، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن التأهيل والتدريب للعنصر البشري يتم على أعلى مستوى، متابعا: قمنا بإرسال بعثات إلى العديد من الدول العالمية للحصول على الخبرة.

ولفت حسام الدين عزت خلال حواره ببرنامج المهم المذاع على قناة تن، إلى أن العنصر البشري والعاملين حاصلين على شهادات من هيئة الإشراف، مشيرا إلى أن الترسانة.

وأشار إلى أن السفينة "الحرية 3" مخصصة لنقل العربيات، ونعمل على تجهيز شهادات السفينة للعمل ضمن الأسطول التجاري المصري.

وأوضح أن السفينة حمولتها 9200 طن حمولة، وانضمامها لأسطول النقل التجاري المصري سيكون إضافة كبيرة، فهي مصممة لحمل الدبابات.