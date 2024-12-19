طلع كداب| القصة الكاملة لـ سائق مطروح مدعي الأمانة: هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون

صورة كانت بداية تريند سائق مطروح سامح رجب الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى بطل بعد أمانته عقب خبر عثوره على 8 ملايين جنيه داخل جوال بالطريق الساحلي.

واصبح سائق مطروح حديث مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، لكن بعد عدة أيام من اللقاءات الصحفية والفيديوهات، انكشف أمر سائق مطروح، وتبين أنه اختلق الواقعة لجمع التبرعات له والحصول على الأموال والشهرة .

سائق مطروح النصاب

البداية كانت بصورة تم نشرها على إحدى صفحات السوشيال ميديا وكتب عليها أمانة سائق مطروح أعاد 8 ملايين جنيه وسرعان ما تحول إلى تريند على السوشيال ميديا بعد كمية من التعليقات والشير التي انهالت عليه لتتجه الأنظار بعدها إلى لقاءات على منصات المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية وإجراء لقاءات معه، والتي أتقن المتهم في روايته الحبكة السينمائية وكيفية عثوره على المبلغ الخيالي الذى كان بمقدرته تغيير مسار السائق البسيط وبناء منزل وفتح مشروع له، لكنه فضل الأمانة وإعادة الأموال لصاحبها لأنه يريد الكسب الحلال .

خطة سائق مطروح

خطة سائق مطروح وصديقه كانت من أجل التريند وكيفية استعطاف المواطنين للأمانة التي تحلي بها وقيامه بالتصوير أمام منزله المتهالك المبني من الطوب الأبيض في إشارة منه أنه عفيف النفس، كل ذلك لاستعطاف المواطنين لجمع تبرعات مالية منهم ويتحول لبطل.

الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح تتبعت الامر بعد انتشار فيديوهات وصور سامح رجب سائق مطروح ، وبالبحث تبين عدم تحرير أي محضر بواقعة فقد الأموال، وباستدعاء السائق أقر بأنه اتفق مع أحد الأشخاص باختلاق الواقعة للحصول على تبرعات مقابل أمانته، فاتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهم وأحيل لجهات التحقيق.

كيف خدع سائق مطروح المواطنين على السوشيال ميديا؟

فور انتشار صورة سائق مطروح على مواقع التواصل خرج سامح رجب على المواقع الإخبارية يروي بطولته، وقال في تصريحات سابقة له : " ربنا يغنينا بالحلال " أنا كنت بوصل بعض الأشخاص لمنطقة فوكا وأثناء عودتي على الطريق الساحلي وجدت جوال كبير على الطريق و بدافع الفضول توقفت لمشاهدة ما في الجوال وعثرت علي ملايين الجنيهات قمت بوضع الجوال داخل السيارة وتوجهت لمنزلي واخبرت زوجتي واتفقت معها على نشر اعلان عبر صفحته الشخصية حتى يتمكن من الوصول لصاحب الأموال بعد تقديم دليل على أن الأموال المعثور عليها خاصة به

وتابع سائق مطروح خلال روايته الكاذبة التي خرج بها على وسائل الاعلام أنه تلقي عشرات الاتصالات عبر هاتفه حتى تلقي اتصالا من أحد الأشخاص بمواصفات الأموال وتم تسليمه الأموال والذى تبين أنه تاجر موبيليا من دمياط تسليم المبلغ.

وأضاف سائق مطروح خلال رويته الكاذبة، أن صاحب المعرض عرض عليه مكافأة مالية على امانته مليون جنيه لكنه رفض عرضه لكون ما فعله واجب أخلاقي وديني.

بيان الداخلية عن سائق مطروح

قالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية ضد سائق مطروح الذى ادعي عثوره على مبلغ 8 مليون جنيه بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات عدم صحة الواقعة، وقالت أن السائق ادعي عثوره على جوال بداخله مبلغ (8 مليون جنيه) وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه.

تبين من خلال الفحص أن الشخص المذكور اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته فى تسليم المبلغ المالي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.