وزيرة البيئة توضح الطريقة الجديدة لحرق قش الأرز

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن الطريقة الجديدة لحرق قش الأرز عن طريق الفلاح وتأثيره على جودة الهواء.

وقالت ياسمين فؤاد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن الوزارة وضعت خطة من 4 محاور لمعرفة الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء، وكان قش الأرز على رأسها، متابعة: عملنا على توعية المزارعين بأهمية قش الأرز وحطب الذرة والسمسم.

وأضافت: أوضحنا طرق وآليات الاستفادة من قش الأرز دون حرق، ولكن أصبح على الفلاح جمع قش الأرز وتدويره بشكل بيئي.

ولفتت إلى أن هناك تحسن في مستوى جودة الهواء في القاهرة بنسبة 93% مقارنة بالعام الماضي الذي كانت 86%، مستوى جودة الهواء في الدلتا وصلت إلى 96% مقارنة 83% في العام الماضي