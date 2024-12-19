قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن
حكم إخراج الفدية للصلوات الفائتة عن الميت.. الافتاء ترد
62 مليون يورو سنويًا.. محمد صلاح يكتب التاريخ بعقد خرافي مع ليفربول
وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية في الأقصر
لا يفتعل مشاكل.. نجم الأهلي السابق يعلق على إصابة عمر كمال
طلع كداب| القصة الكاملة لـ سائق مطروح مدعي الأمانة: هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون
البابا تواضروس يختتم سلسلة "طِلبات من القداس الغريغوري" في اجتماع الأربعاء
شكلها تحفة.. طريقة عمل زينة عيد الميلاد في البيت بتكلفة بسيطة
شوبير يكشف موقف الأهلي من المشاركة في كأس مصر
شروط صارمة.. مشروع قانون إسرائيلي جديد لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد إجراء الفيدرالي الأمريكي.. قرارات عاجلة لبنوك خليجية
تفاصيل تقليص سنوات الدراسة بكليات الحاسبات والمعلومات بجميع الجامعات لـ 3 أعوام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

وزيرة البيئة توضح الطريقة الجديدة لحرق قش الأرز

قش الأرز
قش الأرز
إسراء صبري
×

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن الطريقة الجديدة لحرق قش الأرز عن طريق الفلاح وتأثيره على جودة الهواء.

وقالت ياسمين فؤاد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن الوزارة وضعت خطة من 4 محاور لمعرفة الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء، وكان قش الأرز على رأسها، متابعة: عملنا على توعية المزارعين بأهمية قش الأرز وحطب الذرة والسمسم.

وأضافت: أوضحنا طرق وآليات الاستفادة من قش الأرز دون حرق، ولكن أصبح على الفلاح جمع قش الأرز وتدويره بشكل بيئي.

ولفتت إلى أن هناك تحسن في مستوى جودة الهواء في القاهرة بنسبة 93% مقارنة بالعام الماضي الذي كانت 86%، مستوى جودة الهواء في الدلتا وصلت إلى 96% مقارنة 83% في العام الماضي

تلوث الهواء البيئة الأرز جودة الهواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة |رسميا تغيير موعد المواد غير الأساسية

الرئيس السيسي

تكليف عاجل من الرئيس السيسي لوزير الصحة بشأن دخل الأطباء

شاب مطروح

مفاجأة.. الداخلية تكشف حقيقة عثور شخص على 8 ملايين جنيه بمطروح

شاب مطروح

سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه

المدافع محمود حمدي الونش

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن الونش

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 .. توضيح عاجل

نيللى كريم

فى عيد ميلادها.. قصة مرض وزواج نيللى كريم ثلاث مرات

حالة طقس الخميس

الأرصاد تحذر من منخفض جوي وتكشف حالة طقس الخميس 19 ديسمبر

ترشيحاتنا

صورة من الحدث

الدقهلية خلال 24 ساعة.. حملات تفتيش على المنشآت الغذائية.. وإصابة شخصين بعد سقوط حائط عليهما

محافظ الشرقية

أخبار محافظة الشرقية اليوم.. استلام 2 طن لحوم لتوزيعها على المستحقين والمحافظ يتفقد عددا من المنشآت بمدينة منيا القمح

محافظ دمياط

اخبار محافظة دمياط..حملة للتصدى للشائعات..ووفد أفريقي يزور الميناء

بالصور

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها من أحدث ظهور لها

أنغام
أنغام
أنغام

بعد تعرض الفنانة شهيرة للاختناق.. أضرار وفوائد الثوم على الريق

الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة

محافظ الشرقية يُشيد بمنظومة تداول القطن الجديدة بمحلج الدلتا ميت يزيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد