الغندور عن إصابة عمر كمال بالأهلي: الخسارة بتجيب مشاكل وخناقات وإشاعات

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على أزمة عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع إمام عاشور، زميله في الفريق.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المكسب بيجيب فرحة واستقرار وحب والخسارة بتجيب مشاكل وخناقات وإشاعات والكل مش طايق بعض".

بدأت الأزمة بهزار بين عمر كمال وإمام عاشور تطور إلى مشادة حيث كان اللاعبان يتدافعان ويدفع كل منهما الآخر من أجل الأسبقية علىدخول الحمام للاستحمام عقب المران".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دورالمجموعات بدوري أبطال أفريقيا.