الأكثر بحثا في ٢٠٢٤ .. حكاية 3 فنانين تصدروا التريند

تمكن 3 فنانين من التواجد ضمن قائمة الشخصيات العامة الأعلى بحثًا عبر موقع البحث الشهير جوجل خلال عام 2024.

https://www.youtube.com/shorts/vd0UdAUG2SE

‎ومن أوائل الفنانين الذين تواجدوا داخل القائمة، وجاءت في المركز الثالث ضمن قائمة الشخصيات العامة الأعلى بحثًا عبر موقع جوجل ، وهي الفنانة جميلة عوض، التي احتفلت هذا العام بزواجها علي المونتير الشهير أحمد حافظ ، حيث اقامت حفل زفاف حضره عدد كبير من الفنانين.

ثاني الاسماء من الفنانين المتواجدين في القائمة للشخصيات العامة الاعلي بحثا هذا العام، الفنان صبحي خليل، الذي احتل المركز الرابع ، حيث احتفل هذا العام بزفاف ابنته علي الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب، الذي تالق وذاع صيته بعد عرض مسلسلي الحشاشين وأشغال شقة خلال شهر رمضان الماضي.

واخيرا تواجد اسم الفنان حسين فهمي ضمن قائمة الشخصيات العامة الاعلي بحثًا علي موقع جوجل، حيث احتل المركز الثامن ، وجاء تواجد اسم الفنان حسين فهمي في القائمة بعد وفاة شقيقه الفنان مصطفي فهمي، بالإضافة الي رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

https://www.youtube.com/shorts/vd0UdAUG2SE