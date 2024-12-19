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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

عفت نصار: الزمالك يحتاج 4 صفقات سوبر وسيكون الأفضل في مصر

عفت نصار
عفت نصار
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أكد عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تجديد أحمد مصطفى زيزو عقده مع القلعة البيضاء أمر هام ويزيد من استقرار الفريق.

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" أرى أن الأندية الكبيرة التي تنافس على البطولات يجب أن تخافظ على نجومها، وتجديد زيزو أمر هام يزيد من ثقل الفريق واستقراره".


وتابع:" الأهلي أكثر نادي مستقر في مصر، والأكثر في الماديات، واي نادي في القسم الثاني حصل على الدعم المادي سيحصل على البطولات، وهناك ظلم في توزيع الرعاية ".

وعن عودة جروس للزمالك قال:" اسم كبير وكولر كان اسم مغمور قبل تولي قيادة الأهلي، والشخصية والاسم الكبير مع الفرق تصنع بطولات وسينجح مع الزمالك، والفريق يحتاج دعم 4 صفقات وسيكون الأفضل في مصر".

وواصل:" الزمالك عنده قوام في حالة تدعيمه سيحقق البطولات، ويجب منح جروس جميع الصلاحيات، وأحيى جروس على قرار من أعضاء مجلس الإدارة من حضور المران".

وشدد:" الزمالك كان محدد بالضياع لولا المجلس الحالي، ولم التحية والتقدير، وانتظر منهم الكثير مع رجال الأعمال وأبرزهم ممدوح عباس".

وعن اعتزال شيكابالا قال:" اتمنى أن يأخذ شيكابالا القرار الصحيح في اعتزاله، وأنا أرى انه غير قادر، ولكن دوره مهم في الفريق حتى نهاية الموسم".

وعن مواجهة سيراميكا كليوباترا:" سيراميكا فريق محترم ويمتلك مجلس إدارة وجهاز فني محترم، وينقصه خبرات اللاعبين وسيكون قادر على التتويج بالبطولات".


وأتم عفت نصار تصريحاته قائلا:" جميع الأندية خاضت المباريات ما عدا الأهلي تم تأجيل مبارياته لشعور اللاعبين بالحزن، والموسم الماضي تم تأجيل 18 مباراة للأهلي في الموسم الماضي وده تهريج".

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