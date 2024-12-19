البابا تواضروس: الاستقرار الديني ينشئ مواطنا أكثر إنتاجية ووطنية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الاستقرار الديني ينشئ مواطنا أكثر إنتاجية وأكثر وطنية.



وأعرب قداسة البابا تواضروس - خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بأغاخان التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية - عن شكره لكل مسئول يدعم هذا الاستقرار الديني.



وقدم البابا التهنئة للكنائس الغربية التي ستحتفل بعيد الميلاد الأسبوع المقبل في الخامس والعشرين من ديسمبر، مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد في السابع من يناير من كل عام، مُتمنيًا أن يكون العام الجديد مباركًا.



وأعلن قداسة البابا عن توقف اجتماع /الأربعاء/؛ بمناسبة الأعياد والمناسبات التي تحتفل بها الفترة المقبلة، لافتًا إلى استئناف الاجتماع مع بداية الصوم الكبير (الأربعاء 27 فبراير 2025).