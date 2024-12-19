سفير مصر بأثينا يبحث تنفيذ مراحل الاتفاقية الخاصة بالعمالة الموسمية

بحث السفير عمر عامر، سفير مصر بأثينا مع وزير الهجرة اليوناني نيكولاوس باناجيًتوبولس Nikolaos Panagiotopoulos، تنفيذ مراحل الاتفاقية الخاصة بالعمالة الموسمية وكيفية تذليل العقبات من أجل تنفيذها على الوجه الأمثل وبما يضمن حقوق العمال المصريين ومستحقاتهم المالية وغيرها من الحقوق الأساسية التي تكفل لهم الإقامة الآمنة والمستقرة، ووفقا لما يتمتع بها العامل اليوناني من حقوق ومزايا.

جاء ذلك خلال لقاء السفير عامر مع وزيرة الهجرة اليوناني والذي يأتي في إطار حرص السفارة على متابعة شئون الجالية المصرية في اليونان.

وناقش الجانبان عدداً من الأمور الخاصة بالجالية المصرية في اليونان، حيث أكد السفير على أهمية تسهيل العقبات التي تعترضهم فيما يتعلق بإصدار الأوراق الثبوتية الخاصة بهم أو تجديدها.

من جانبه .. أكد وزير الهجرة اليوناني، أن أبناء الجالية المصرية في اليونان يتمتعون بسمعة طيبة وأن كافة حقوقهم محفوظة وفقاً للقانون اليوناني، مرحبا باستقدام مزيد من العمالة المصرية المدربة في كافة المجالات.



وأشار إلى أن التعاون الثنائي بين مصر واليونان يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة وهو ما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين والتي تعد علاقات تاريخية جمعت الشعبين المصري واليوناني على مدار عقود.



‏كما أكد على مخاطر الهجرة غير الشرعية لما تمثله من تهديد مباشر على حياة المهاجرين ..مشيراً إلى أن اتفاقية العمالة الموسمية توفر فرص حياة آمنة ومستقرة لكافة المهاجرين.

