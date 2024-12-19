أحمد حلمي بإطلالة أنيقة مع النجمة التركية توبا

ظهر الفنان المصري أحمد حلمي في جلسة تصوير حديثة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدى بدلة باللون الرمادي ونظارة شمسية.

في بعض الصور، ظهر برفقة النجمة التركية توبا بويوكستون، التي تألقت بفستان أحمر بسيط وحقيبة يد سوداء صغيرة.

نُشرت هذه الصور على حساب أحمد حلمي الرسمي على “إنستجرام”، وحظيت بتفاعل واسع من الجمهور.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي كان فيلم "واحد تاني"، الذي شاركته فيه الفنانة روبي ونخبة من نجوم الفن.

في سياق آخر، خلال ندوة في مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا، تحدث أحمد حلمي عن أساليب تربيته الحديثة لأبنائه، مشيرًا إلى أنه يفضل النقاش والإقناع بدلاً من الإجبار.

كما أشار إلى تأثير جائحة كورونا على فقدانه للشغف بالعمل، وكيف استعاد حماسه من خلال جلسات تدريبية مع مدرب تمثيل.