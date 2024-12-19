بإطلالة شتوية.. هنادي مهنى تتألق على إنستجرام

شاركت الفنانة هنادي مهنى صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”، وقد ظهرت خلالها بإطلالة شتوية ساحرة.

تفاصيل إطلالة هنادي مهنى

وظهرت هنادي مهنى ببالطو طويل باللون الأسود، وبأكمام طويلة، وهو ما أبرز أناقتها.

وتركت هنادي مهنى خصلات شعرها منسدلا على كتفيها وظهرها بطريقة ناعمة وانسيابية.

وأبرزت هنادي مهنى جمالها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد قامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري الفاتح، مع وضع الكحل باللون الأسود والماسكرا، مع اختيار ألوان ترابية للآي شادو .

وأكملت هنادي مهنى إطلالتها بارتداء أقراط وخواتم باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

هنادي مهنى