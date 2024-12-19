هبوط في نخاع العظم.. تحذير من المضادات الحيوية

تعتبر المضادات الحيوية أدوية تُستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها، وهي لا تؤثر على الفيروسات، وتعمل المضادات الحيوية بطرق مختلفة حسب نوع البكتيريا ونوع المضاد الحيوي.

مخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية

ولا تُستخدم المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الفيروسية، مثل: نزلات البرد، والإنفلونزا، أو كوفيد-19، لأنها لا تؤثر على الفيروسات.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك خطورة قد تصاحب تناول المضادات الحيوية دون داعٍ.

وحذر موافي، خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة “صدى البلد”، من تناول أدوية دون داعٍ، خاصة أن تناول المضادات الحيوية من تلقاء المريض أمر خطير.

ووصف الدكتور حسام موافي الميكروبات بـ“الانتهازية” التي تنتظر الفرصة مع ضعف المناعة وتهاجم جسم الإنسان.

وكشف الدكتور حسام موافي أن المضادات الحيوية تؤثر سلبيا على نخاع العظم، المسئول عن الكرات الحمراء وكرات الدم البيضاء ويمنع عمل الصفائح الدموية، وبفعل المضادات الحيوية العنيفة تؤثر على كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

وأوضح حسام موافي ردا على سؤال من أحد متابعين البرنامج، أن هناك مريضا أجرى جراحة بالبواسير وتناول مضادات حيوية لمدة شهر وتوفى.

وذكر موافي أن كثرة تناول المضادات الحيوية تؤدي للإصابة بهبوط في نخاع العظم، وحدثت التهابات نتيجة عدم تكوين كرات دم بيضاء مع الإصابة بالأنيميا مع عدم تكوين كرات دم حمراء وحدوث نزيف في المخ لعدم تكوين صفائح دموية.

وأضاف أن كل 100 مريض يغسل الكلية نصفهم بسبب سوء استخدام الأدوية.