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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

"الثقافة" تحصل على حق الانتفاع بالأرض المخصصة لسيمبوزيوم أسوان للنحت لمدة 5 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
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حصلت وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، على حق الانتفاع بالأرض المخصصة لإقامة ورش سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت لمدة خمس سنوات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم الفنون التشكيلية والحفاظ على التراث الثقافي.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن هذا القرار يأتي ضمن خطة تعزيز النشاط الثقافي، وتطوير التجهيزات الفنية الخاصة بالأنشطة الثقافية، تأكيداً على التزام الوزارة بدعم الفعاليات الثقافية الكبرى التي تعزز مكانة مصر الثقافية إقليمياً ودولياً.  

وثمَّن وزير الثقافة الدعم المقدم من محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال للفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة، والتي تكللت بهذه الخطوة الهامة.  

وفي هذا الصدد، قام وزير الثقافة بتفويض المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، للتوقيع على عقد حق الانتفاع، والتحضير لفعاليات سيمبوزيوم أسوان واحتفالات تعامد الشمس في فبراير القادم، ووضع خطة شاملة لتطوير وتجهيز الموقع بالشكل اللائق الذي يتناسب مع أهمية النشاط واحتياجات الفنانين.

من جانبه، أوضح السطوحي أنه عقد اليوم بمحافظة أسوان اجتماعات تحضيرية ضمت المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، وممثلين عن الإدارات المعنية بالمحافظة، حيث تمت مناقشة ترتيبات الدورة القادمة لسيمبوزيوم أسوان، والذي سيتضمن هذا العام العديد من الأنشطة الثقافية والفنية الموازية، بجانب الترتيب لأن يكون الختام متكاملاً مع احتفالات التعامد مساء ٢٢ فبراير.  

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد أنشطة ثقافية وفنية على مدار العام، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة والمحافظة.  

تجدر الإشارة إلى أن سيمبوزيوم أسوان للنحت يُعد أحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية في مصر، حيث يجمع نخبة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم لإبداع أعمال فنية متميزة تحت سماء أسوان الساحرة.

وزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية حق الانتفاع دعم الفنون التشكيلية الحفاظ على التراث الثقافي

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