قرار مفاجئ من الأهلي.. ترشيح لاعب شهير معتزل مديرا للكرة

اقترب وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق من تولي منصب مدير الكرة في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "وليد سليمان يقترب من منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي"

ويعمل حاليًا وليد سليمان كمدير لقطاع الناشئين في النادي الأهلي.

مشوار وليد سليمان مع الأهلي

وليد سليمان يُعد أحد أبرز لاعبي الأهلي في العقد الأخير، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي.

وتُعوّل إدارة النادي على خبراته وشخصيته القوية في تعزيز استقرار الفريق وإدارته بحرفية في المرحلة المقبلة.