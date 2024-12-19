البطركاخانة المارونية بمصر الجديدة تنظم أمسية ميلادية والمطران شامي يلقي العظة الروحية

نظمت البطركاخانة المارونية، بمصر الجديدة، أمسية روحية ميلادية، بقيادة جماعة عمانوئيل مصر، التي قدمت باقة من الترانيم الميلادية.

تضمنت الأمسية أيضًا كلمة من سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان حول "فضيلة الرجاء".

وفي سياق متصل ، استقبل اليوم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والوفد المرافق له، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.