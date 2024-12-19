الزمالك يقع في فخ التعادل أمام فريق سيراميكا كليوباترا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم سيراميكا بالهدف الأول عند الدقيقة 13 عبر لاعبه إسلام عيسى قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق النيران الصديقة بخطأ اللاعب محمد عادل في الدقيقة 20.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 في المركز الثاني بينما ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة الثامنة في الترتيب الرابع.

وضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.