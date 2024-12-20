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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 - 2025 في 10 محافظات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي
ياسمين بدوي
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أعلنت مديريات التربية والتعليم في 10 محافظات، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 - 2025، في بيانات رسمية تم نشرها على الصفحات الرسمية لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم.

والمحافظات التي أعلنت جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 - 2025 حتى الآن هي: الشرقية وسوهاج وشمال سيناء والقليوبية والدقهلية ودمياط والغربية والاسماعيلية والاسكندرية والوادي الجديد.

 امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 .. ماذا قررت التعليم ؟

قبل انطلاق امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد تقرر الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الاسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه خلال فترة امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 ، سوف تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذى يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم خلال  امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 ، التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

 امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 .. إجراءات تأمينية

وخلال امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 ، تقرر تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة ألا خمس دقائق.  

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه خلال  امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 ، سيتم التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال  امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 ، بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال تقدير ورصد نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة بضرورة مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد درجات امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 ، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

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