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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

قرار من النيابة بشأن اندلاع حريق في محل شمع بـ شبرا الخيمة

حريق
حريق
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قررت جهات التحقيق استعجال تحريات المباحث حول واقعة اندلاع حريق شب فى محل شمع بالدور الأرضي بعقار وغرفة بالطابق الثاني بحي شرق شبرا الخيمة.

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص اندلاع حريق شب فى محل شمع بالدور الأرضي بعقار وغرفة بالطابق الثاني بحي شرق شبرا الخيمة وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وذلك لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ، كما أمرت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة.


من جانبها كشفت التحقيقات الأولية بالحريق أن حالات الوفاة بسبب الاختناق ، كما تبين أن بعض الجثامين بها حروق، وأن الحريق شب في شقة بها ورشة لتصنيع الشمع وحجرة بالطابق الثاني من ذات المنزل.


تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق محل شمع بالدور الأرضي وغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة.


وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمحل شمع بالدور الأرضي وغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة، وأسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة. 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

القليوبية شبرا الخيمة جهات التحقيق المعمل الجنائى تحريات المباحث

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