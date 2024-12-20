تاج الدين: خليط الحقن المنتشر لنزلات البرد أثره خطير ويجب تجنبه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن الفيروسات التنفسية التي تصيب الإنسان متعددة وتأتي في الغالب بنفس الأعراض، لكن هذه الأعراض تختلف حسب العمر وحالة الشخص الصحية، خصوصًا وجود أمراض مزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على قناة النهار، أن شدة الأعراض قد تتأثر أيضًا بجرعة الفيروس الناتجة عن مخالطة المصابين.

وأكد "تاج الدين" أن المضادات الحيوية ليست علاجًا للفيروسات، حيث يتم إعطاؤها فقط في حالة حدوث التهابات بكتيرية مصاحبة.

وفيما يخص الحقن التي تحتوي على خليط من الأدوية، نصح بتجنب استخدامها تمامًا نظرًا لما قد تسببه من آثار جانبية شديدة.

وأضاف أنه إذا أصيب الشخص بنزلة برد، فيمكنه تناول أدوية بسيطة، وإذا لم يستجب العلاج خلال 48 ساعة أو شعر بصعوبة في التنفس، يجب عليه استشارة الطبيب فورًا.