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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

رحلة كفاح 4 شباب.. جاءوا من الغربية بحثا عن لقمة العيش وانتهت حياتهم في بيارة صرف بالمنوفية

ضحايا بيارة المنوفية
ضحايا بيارة المنوفية
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تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية الرجدية بمركز طنطا في محافظة الغربية عقب الإعلان عن وفاة 4 من شباب القرية في حادث سقوطهم داخل بيارة صرف صحي قرية الماي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

عشرات الأميال قطعها عمال الصرف الصحي من محافظة الغربية إلى محافظة المنوفية بحثا عن الرزق الحلال ورزق أولادهم ولقمة العيش، حيث كانوا يعملون لدي شركة مقاولات في محافظة الغربية.

اتجه العمال الأربعة من قريتهم للعمل علي إصلاح محابس بيارة صرف صحي قرية الماي بمدينة شبين الكوم حيث نزل أحدهم لإصلاح أحد المحابس ولكن تسبب الغاز داخل البيارة لإصابته باختناق مما أدي الي وفاته في الحال.

شاهد أصدقاءه حالة داخل البيارة، حيث كان مربوطا بحبل للنزول فحاولوا إنقاذه ونزل واحدا تلو الآخر ولكن لم يخرج أحد، راح الأربعة ضحية العمل وشهامتهم مع بعضهم البعض فضحوا بأرواحهم لمحاولة إنقاذ صديقهم وزميلهم في العمل.

شباب في عمر الزهور في الثلاثينيات من أعمارهم تركوا وراءهم أسر حزينة عليهم وقرية اتشحت بالسواد حزنا علي أبناءهم الذي ترك كل منهم وراءه قصة كبيرة وأسرة تنتظر مجئية حيث كانوا يعولون أسرهم من عملهم.

توجه الأهالي فور الإعلان عن الخبر الي مستشفي شبين الكوم حيث تم نقل الجثامين الي مستشفي شبين الكوم التعليمي من أجل الطب الشرعي ووقف الأهالي ينتظرون جثامين أبناءهم الأربعة والحزن يكسو وجوع الجميع.

محمد، محمود، محمد، جمال شباب غيبهم الموت وراحوا ضحية لقمة العيش تاركين وراءهم أسر حزينة وأطفال صغار.

ووجه وزير العمل محمد جبران ،مديرية عمل محافظة المنوفية بسرعة متابعة حادث مأساوي، تسبب في مصرع 4 عمال، وإصابة 2 آخرين، تعرضوا لاختناقات شديدة ،بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة شبين الكوم ،أثناء قيامهم بتنظيفها.

وكذلك متابعة ملابسات الحادث ،والتأكد من مدى مطابقة الإجراءات الاحترازية والسلامة أثناء العمل في مثل هذه " البيارات"، وتحديد المسؤولية بعد معرفة الجهة التي يعملون فيها "تحديد تبعية هؤلاء العمال والمسؤول عنهم "، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه النوعية من الحوادث، وسرعة اعداد تقرير شامل بتفاصيل الحادث.

المنوفية محافظة المنوفية شبين الكوم بيارة صرف صحي

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