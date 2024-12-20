علاء عزت: أزمة عمر كمال نتيجة مداعبة تحولت لمشادة خفيفة.. فيديو

أكد علاء عزت الناقد الرياضي، أن الإخفاقات التي تعرض لها النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، تسببت في الكشف عن الكثير من الأزمات داخل جدران القلعة الحمراء.

وأضاف عزت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ما يحدث في الأهلي هو توابع طبيعية للإخفاق في مباراة باتشوكا، بينما لا يمكن لأحد أن ينكر وجود مشاكل وأزمات بالنادي.

وأشار إلى أن أزمة عمر كمال عبد الواحد، لم تصل لما روّجته وسائل الإعلام، خاصة وأنه إذا حدثت الراوية التي ترددت، لكشف عنها محمد رمضان المدير الرياضي دون أدنى مشكلة، خاصة وأنه سبق وأعلن عن عقوبات بشكل طبيعي على كهربا وإمام عاشور.

وشدد على أن الأزمة قد تكون مشادة خفيفة لم تصل لما يتردد عبر وسائل الإعلام، بينما ما ضخّم الأمر هي الإصابة البالغة التي تعرض لها اللاعب، مضيفًا «قد تكون مداعبة انقلبت إلى مشادة لم يرى محمد رمضان فيها تجاوز كبير».

وأشار إلى أن وليد سليمان، مرشح لتولي منصب مدير الكرة بالأهلي، لكن لم يتواصل معه أحد من إدارة النادي لتوليه هذا المنصب، موضحًا أن تولي محمد رمضان مدير الكرة، كان لفترة مؤقتة وهو ما أعلنه النادي سابقًا.

https://www.youtube.com/watch?v=hvj7BTWJhKc