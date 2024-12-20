بعد سقوط بشار .. مكسيم خليل يعود إلى سوريا بعد غياب 12 عام| فيديو

عاد الفنان مكسيم خليل إلى وطنه سوريا، بعد أيام من سقوط النظام السوري ورحيل بشار الأسد، و تلقى عدد كبير من المباركات والتهاني من جمهوره السوري والعربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل مكسيم خليل أمس الخميس 19 ديسمبر إلى سوريا في زيارة هي الأولى له منذ 12 عاماً، بعد غياب قسري عن بلاده منذ اندلاع الحرب.

"مبروك إلكن كلكن.."



عاد الجنرال مبتسماً ❤️

مكسيم خليل في دمشق بعد غياب 12 سنة pic.twitter.com/Ox2mmxVh9I — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) December 19, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصور والفيديوهات التي وثقت تواجد مكسيم خليل في سوريا وتحديداً في منطقة داريا بالشام، حيث ظهرت عليه علامات السعادة والتأثر إلى جانب أصدقائه.

مكسيم خليل



دعا الفنان مكسيم خليل الفنانين والمشاهير لفضح أى شخص يقوم بسرقة المساعدات الممنوحة إلى سوريا من قبل.

استقبال السوريين للحر مكسيم خليل 💚 pic.twitter.com/BDUpH2QTx1 — 𝘚 (@Sadeemie) December 19, 2024



وكتب مكسيم خليل عبر حسابه على إنستجرام أنذاك : "نداء لأصحاب الضمير، بتقدر تحكي شو شفت وتفضح هدول الاشخاص بالاسم تحت، بالصور المرفقة عينة من رسائل كتيرة عم توصل إنه هلأ وبهذا الوقت المأساوي يلي عم يعيشوه السوريين وبعد مرور كم يوم على وحدة من أكبر الكوارث .. المصحوبة بعواصف وبرد قاسي هالوقت يلي الناس عمتستنى خبر عن احبابها او عن لهفة من حدا".

وتابع "مع الأسف في ناس تسرق وتخبي وتبيع الإعانات .. في منهم شيوخ وفي منهم مخاتير وفي منهم هلال ومنظمات وفي منهم جيش وتجار.. طبعاً البعض لانه اكيد في ناس عمتشتغل بكل إخلاص.. يلي عماحكيه موجود بكل مناطق سوريا بلا استثناء ..حلب ،اللاذقية ، جبلة ،ادلب ، جنديرس .الخ".