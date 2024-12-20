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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

بعد سقوط بشار .. مكسيم خليل يعود إلى سوريا بعد غياب 12 عام| فيديو

مكسيم خليل في سوريا
مكسيم خليل في سوريا
قسم الفن
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عاد الفنان مكسيم خليل إلى وطنه سوريا، بعد أيام من سقوط النظام السوري ورحيل بشار الأسد، و تلقى عدد كبير من المباركات والتهاني من جمهوره السوري والعربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

ووصل مكسيم خليل أمس الخميس 19 ديسمبر إلى سوريا في زيارة هي الأولى له منذ 12 عاماً، بعد غياب قسري عن  بلاده منذ اندلاع الحرب. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصور والفيديوهات التي وثقت تواجد مكسيم خليل في سوريا وتحديداً في منطقة داريا بالشام، حيث ظهرت عليه علامات السعادة والتأثر إلى جانب أصدقائه.

مكسيم خليل


دعا الفنان مكسيم خليل الفنانين والمشاهير لفضح أى شخص يقوم بسرقة المساعدات الممنوحة إلى سوريا من قبل. 


وكتب مكسيم خليل عبر حسابه على إنستجرام أنذاك : "نداء لأصحاب الضمير، بتقدر تحكي شو شفت وتفضح هدول الاشخاص بالاسم تحت، بالصور المرفقة عينة من رسائل كتيرة عم توصل إنه هلأ وبهذا الوقت المأساوي يلي عم يعيشوه السوريين وبعد مرور كم يوم على وحدة من أكبر الكوارث .. المصحوبة بعواصف وبرد قاسي هالوقت يلي الناس عمتستنى خبر عن احبابها او عن لهفة من حدا".

وتابع "مع الأسف في ناس تسرق وتخبي وتبيع الإعانات .. في منهم شيوخ وفي منهم مخاتير وفي منهم هلال ومنظمات وفي منهم جيش وتجار.. طبعاً البعض لانه اكيد في ناس عمتشتغل بكل إخلاص.. يلي عماحكيه موجود بكل مناطق سوريا بلا استثناء ..حلب ،اللاذقية ، جبلة ،ادلب ، جنديرس .الخ".

سوريا مكسيم خليل عودة مكسيم خليل

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