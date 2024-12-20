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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

كريم رمزي: إمام عاشور مظلوم.. والبعض حريص على تصيد أخطائه

كريم رمزي
كريم رمزي
يمنى عبد الظاهر
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تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن الأزمات المتلاحقة التي يتعرض لها إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه “لعبة والتانية” على إذاعة ميجا إف إم: هناك خناقة ومشادات كلامية دائمة على السوشيال ميديا حول إمام عاشور، سواء من الأهلي والزمالك لكنه يظل دائمًا المشكلة ومحور الحديث.

وتابع كريم رمزي: أحيانا أشعر أن إمام عاشور مظلوم، ويتعرض لضغوط كبيرة من جماهير فريقه السابق، وجماهير فريقه الحالي.

وأكمل رمزي: جمهور الأهلي ينتظر من إمام عاشور الكثير وهذا نوع من الضغط، خاصة وأنه صغير في السن، لكنه يتعرض لضغوط كبيرة سواء بعد فشل تجربته الاحترافية، أو بسبب الأمور الشخصية، وهناك بعض المبالغات في التعامل معه.

وواصل كريم رمزي: بالتأكيد إمام عاشور ليس ملاكا ولديه بعض الأخطاء، لكن تبقى المبالغات موجودة في أي شيء يخص اسم إمام عاشور، ولا أعلم هل هو أمر متعمد أم لا؟.

واختتم كريم رمزي: إمام عاشور يحتاج التركيز، ويحتاج لأن يعود لسابق عهده لكي يكون ناجحا مع الأهلي، لكن هذا ليس معناه أن يكون هناك تصيدا للاعب، وهو ما يحدث بوجود تصيد بالفعل.

كهربا امام عاشور كولر الاهلي جمهور الاهلي الاهلي والزمالك

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