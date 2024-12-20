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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

تدشين كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشموت.. صور

الأنبا مكسيموس
الأنبا مكسيموس
ميرنا رزق
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دشن نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، أمس، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشموت التابعة للإيبارشية. 

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء وشهداء مصر بليبيا، إلى جانب البانطوكراتور (شرقية الهيكل) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات) وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة، وشارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

وكان استقبل نيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بچنيف، وبرفقته نائبه المستشار محمد جمال الغيطاني.

ويأتي هذا اللقاء بغية التعارف بمناسبة السفير علاء حجازي تسلم عمله الجديد في چنيف.

الأنبا مكسيموس القداس المذبح حامل الأيقونات

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