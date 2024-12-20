ناهد السباعي عن إحراج حورية فرغلي: أنا فاهمة تأثير أفعالي

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن حقيقة عدم رغبتها في تقبيل الفنانة حورية فرغلي، بعد انتشار فيديو لهما في إحدى المناسبات الفنية، ما أظهر ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وكتبت ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي علي موقع إنستجرام، قائلة: "الموضوع كبر أوي، لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي، وعايزة أوضح الوضع المنتشر حاليا، أنا بحترم كل زملائي في الصناعة، وعمري ما ها أتسبب في أي إساءة عمدًا، وحابة أوضح سوء الفهم لأنه أنا متفاجئة من ردود الأفعال".



وأضافت ناهد السباعي : بالنسبة للموضوع اللي حصل، أنا ما سلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة، وما حبتش أقطعها، كان رد فعل تلقائي، وعشان كده قررت أكتب رد عام، عشان الكل يفهم الموقف بعدين، إحنا سلمنا على بعض على المسرح".