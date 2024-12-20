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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

الجمهور يلتف حول أحمد العوضي في بولاق أثناء تصوير فهد البطل

أحمد العوضي
أحمد العوضي
قسم الفن
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التف الجمهور حول الفنان أحمد العوضي في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني المقبل “فهد البطل”. 

ونشر أحمد العوضي عبر فيسبوك فيديو من كواليس التفاف الجمهور حوله وعلق عليه قائلا:"أحلى استقبال من اهلي واخواتي في بولاق واحنا بنصور فهد البطل.. رزقي حب اخواتي ليا". 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي.

ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل فهد البطل للموسم الرمضاني المقبل 2025، الذي تدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي.

ويراهن «العوضي» من خلال هذا العمل، على نجاحه الذي حققه في مسلسل “حق عرب” الموسم الرمضاني الماضي، بشخصية عرب السويركي.

عرب السويركي فهد البطل أحمد العوضي

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