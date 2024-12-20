أنباء عن استشهاد أحد أبرز قادة المقاومة في طولكرم

زعم جيش الإحتلال الاسرائيلي مقتل أحد "أبرز قادة المقاومة" في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم في وقت سابق اليوم القضاء في غارة جوية على المدعو طارق الدوش من أبرز قادة المقاومة في طولكرم".

وقال: "كان المدعو الدوش يجند مجموعة من العناصر المقاومة والذين تم تسليحهم بتمويل إيراني عبر عناصر قيادية في لبنان مرتبطة بعائلة مقدح بهدف تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

وأوضح المتحدث أن الشبكة في طولكرم مسؤولة عن سلسلة عمليات إطلاق نار نحو قوات جيش الدفاع وحواجز عسكرية إلى جانب بلدات محاذية للسياج الأمني في منطقة طولكرم حيث خططوا لتنفيذ اعتداءات داخل الأراضي الإسرائيلية".

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل "دوسم عوفي وهو ناشط عسكري بارز في حركة حماس في طولكرم، في نفس الغارة، بالإضافة إلى مخربين آخرين"، على حد وصفه.