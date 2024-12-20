طعنة تنهي حياة ابنة أوسيم خلال مشاجرة جيران وسط الشارع

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لإلقاء القبض على المتهم بقتل فتاة خلال مشاجرة وسط الشارع بمدينة أوسيم.

وتلقى قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إحدى المستشفيات مفاده استقبال فتاة غارقة في دمائها مصابة بطعنة نافذة في الجسد، وذلك إثر ادعاء نشوب مشاجرة مع أحد أقاربها بسبب وجود خلافات بينهما، مما أدى إلى وفاتها فور وصولها المستشفى.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين مناظرتها من قبل النيابة العامة، وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان أسباب الوفاة وكشف ملابساتها وإعداد تقرير مفصل عن الجريمة وما دار فيها، واستخراج تصريح الدفن.

ومن جانبها، بدأت قوات الشرطة الاستماع لأقوال أسرة الضحية وشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، لتحديد أسباب الوفاة وكشف ملابساتها، بينما يتم البحث عن المتهم لإلقاء القبض عليه، وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات