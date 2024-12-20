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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

الجوع المستمر في الشتاء.. 5 طرق للتخلص من الشعور الوهمي

الجوع
الجوع
نهى هجرس
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يمكنك التمكن من تقليل الجوع بتناول الأطعمة التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مثل الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، كما قد تساعدك بعض الممارسات، مثل تناول الطعام بوعي.

طرق طبيعية للتخلص من الشعور بالجوع الوهمي

الجوع والشهية من التجارب الفطرية التي نتعامل معها طوال اليوم، وغالبًا دون أن ندرك ذلك، تحدث عندما يحتاج جسمنا إلى الطاقة أو يشتهي أطعمة معينة.

ومع ذلك، فإن الشعور المستمر بالجوع يمكن أن يكون محبطًا، خاصة بعد تناول وجبة واحدة فقط، قد يكون هذا علامة على عدم تناول ما يكفي من الطعام أو عدم اتباع نظام غذائي متوازن.

تناول كمية كافية من البروتين

إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من الشعور بالشبع، وقد يساعد في إدارة الوزن، تشير الأبحاث إلى أن مصادر البروتين الحيوانية والنباتية يمكن أن يكون لها تأثيرات مثبطة للشهية.

اختر الأطعمة الغنية بالألياف

يؤدي تناول كميات كبيرة من الألياف إلى إبطاء عملية الهضم وإطلاق هرمونات الشبع، بالإضافة إلى ذلك، يساعد تناول الألياف في إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في أمعائك، والتي يُعتقد أنها تعزز الشعور بالشبع.

اشرب الكثير من الماء

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن العطش قد يختلط أحيانًا بالجوع، مما يؤثر على تفضيلات الطعام وتناوله.

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن حالة العطش وتناول الماء يبدو أنهما يؤثران على تفضيلات بعض الأطعمة أكثر من الجوع وكمية الطعام التي تتناولها.

اختر الأطعمة الصلبة للتحكم في الجوع

تؤثر السعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة الصلبة أو السائلة على شهيتك

وجدت مراجعتان بحثيتان حديثتان أن الأطعمة الصلبة وتلك ذات اللزوجة الأعلى - أو السُمك - تقلل بشكل كبير من الجوع مقارنة بالأطعمة الرقيقة والسائلة.

قد يكون هذا لأن الأطعمة الصلبة تتطلب المزيد من المضغ، مما قد يمنح المزيد من الوقت لتناول الطعام والشعور بالشبع.

تناول الطعام بوعي

تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أثناء تشتيت الانتباه قد يجعل من الصعب على عقلك التعرف على إشارات الجوع والشبع.

تناول الطعام بوعي، والذي يتضمن التركيز على اللحظة الحالية والإشارات الداخلية بدلاً من التأثيرات الخارجية، قد يساعد على التحكم في كمية الطعام والشعور بالشبع

المصدر healthline

الجوع البروتين تقليل الجوع طرق طبيعية للتخلص من الشعور بالجوع الوهمي

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