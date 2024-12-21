أخبار القليوبية| رؤساء مدن جدد ..وفاة مدير الشباب.. وإصابة 5 أشخاص بتسمم غذائى

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

بالأسماء .. رؤساء مجالس جدد بمحافظة القليوبية

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، حركة جديدة فى رؤساء المدن والوحدات المحلية بالقليوبية.

وشملت الحركة تعيبن كل من أحمد أبوبكر رئيساً لحي غرب شبرا الخيمة ، ومحمد البسيوني لحي شرق شبرا الخيمة ، وفاتن إبراهيم لمركز ومدينة القناطر الخيرية ، ومحمد ليلة لمركز ومدينة الخانكة.

كما تم تعيين هشام السعدي لمدينة الخصوص ، ومجدي عبدالمتعال لمركز ومدينة بنها ، وصفاء أمين لمدينة كفر شكر ، ووائل طاهر لمجلس مدينة قليوب ، وسلوي أبوالعنين لمركز ومدينة شبين القناطر.

التحقيق في إصابة 5 أشخاص بتسمم في القليوبية

من ناحية أخرى بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق في واقعة إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي، حيث أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين.

وأصيب 5 أشخاص بتسمم غذائى بمنطقة شارع احمد عرابي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى الدمرادش وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تسمم 5 أشخاص بتسمم غذائى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بمنطقة شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى الدمرادش وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بسبب أزمة قلبية.. وفاة مدير إدارة الشباب بالقليوبية

من ناحية أخرى لقى عامر حمدى مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مصرعه إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة فجر اليوم الجمعة، وتم على إثرها نقله لمستشفى التأمين الصحي، إلا أنه توفي ولقي ربه.

ونعت محافظة القليوبية ومديرية الشباب والرياضة الراحل مؤكدين أنه كان يتمتع بسيرة طيبة وعطرة بين جميع العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها، كما أنه كان صاحب مسيرة طويلة من العطاء والإنجاز في ملف الشباب داخل المديرية

مصادرة 18 ألف كتاب داخل مطبعة بدون ترخيص بالقليوبية

وألقت مديرية الأمن فى القليوبية مطبعة بقليوب بدون ترخيص تقوم بطبع الكتب المختلفة والاغلفة الدراسية وتم التحفظ على المطبعة وضبط مالكها واكثر من 18 ألف نسخة مختلفة من الكتب والاغلفة الدراسية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية معلومات اكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات تفيد قيام مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قليوب فى محافظة القليوبية بطباعة ونشر وتوزيع العديد من الكتب والأغلفة الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح.