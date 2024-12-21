غدا.. وزراء الزراعة والري والتعاون الدولى يتفقدون مشروعات تنموية في المنيا

يقوم الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الري والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بزيارة لمحافظة المنيا صباح غدا السبت تشمل مناطق الظهير الصحراوي الغربي لتفقد انشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL بمنطقتي غرب الفشن والعدوة وسمالوط.

ويشمل برنامج الزيارة مقر إدارة المنطقة الرابعة غرب الفشن، حيث يتم تقديم عرض عن انجازات مشروع sail، يعقبة تفقد مشغل الخياطة بوحدة تنمية المجتمع.

كما يقوم الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية التسويقية وهي عبارة عن 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، وعدد 3 مجفف ذرة، وعدد 2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر.

وتشمل الزيارة أيضا تسليم منح للمرأة الريفية وهي عبارة عن 75 راسة ابقار( إناث) و75 راس جاموس ( إناث) و150 راس اغنام ( إناث) و30 ماكينة حلب البان و25 بطارية أرانب و4 ماكينات خياطة وتفقد مدرسة الجهاد للتعليم الاساسي

كما يتفقدون اعمال تطوير الري (المنيا) بخط طرفا ومحطات الطاقة الشمسية، وتشمل الجولة تفقد نماذج للمدارس الحقلية والزراعات بمحطة 14 ووضع حجر الاساس لبناء مدرسة تعليم ثانوي.



وتختتم الزيارة بافتتاح مبني الجمعية الزراعية التعاونية بقرية النصر 5 ثم مغادرة المحافظة

