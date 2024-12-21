قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حادث دهس الكريسماس.. إيلون ماسك يطالب مستشار ألمانيا بالاستقالة
ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب
يثير القلق| وكالة ناسا تحذر: كويكب ضخم يمر بقرب الأرض في ليلة عيد الميلاد
عشرات القتلى والجرحى بحادث دهس بسوق لعيد الميلاد في ألمانيا .. السلطات: الهجوم متعمد وكارثي.. وإدانات دولية وعربية
جمال عنايت: الناس مهتمة بمعرفة شكل سوريا المقبل ومصير شرق الفرات
الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه والرسوم المطلوبة
مرصد الأزهر: حادث دهس ماجدبورج الألمانية يعكس تصاعد خطر الإرهاب في الأعياد
11 قتيلاً و80 مصاباً.. بيان عاجل من السعودية بشأن حادث الدهس في ألمانيا
رسالة من الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بلوزداد الجزائري.. ماذا قال؟
أخبار القليوبية| رؤساء مدن جدد ..وفاة مدير الشباب.. وإصابة 5 أشخاص بتسمم غذائى
عزت إبراهيم: تطورات إيجابية في الأوضاع السورية بعد لقاء العقبة
منح يحيي الفخراني والخطيب جائزة إنجاز العمر من مهرجان الأفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

إيهاب توفيق يكشف أسرار أغنيته "تترجى فيَّ": مستوحاة من قصة حب حقيقية

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
عادل نصار
×

في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج معكم، عبر قناة أون، كشف الفنان إيهاب توفيق، عن الكواليس العاطفية وراء أغنيته الشهيرة "تترجى فيَّ"، التي حققت نجاحاً كبيراً في بداية الألفية. 

وأكد الفنان إيهاب توفيق، أن الأغنية كانت انعكاساً لتجربة شخصية مؤلمة عاشها، حيث استلهم كلماتها من قصة حب حقيقية انتهت بفشل كبير.

وقال الفنان إيهاب توفيق، إن العلاقة التي ألهمت الأغنية واجهت تحديات عديدة وتدهورت بشكل غير متوقع، ما جعله يترجم مشاعره إلى كلمات صادقة ومؤثرة. وأضاف: "القصة انتهت بسبب مشاكل كثيرة، وقررت أن أغلق هذا الباب تماماً".

الكلمات والمشاعر


أوضح الفنان إيهاب توفيق، أن عبارة "جاي بعد إيه بتحس بيا" كانت تجسيداً صادقاً للألم الذي عاشه. وأكد أنه لم يكن مهتماً بمعرفة ما إذا كانت الفتاة المقصودة قد أدركت أن الأغنية موجهة لها، قائلاً: "خلصت". وأشار إلى أنها حاولت العودة إليه لاحقاً، لكنه كان قد اتخذ قراره بالمضي قدماً في حياته.

بدايات إيهاب توفيق في الفن


تحدث توفيق أيضاً عن بداياته الفنية، مشيراً إلى أنه لم يكن يطمح لأن يصبح مطرباً في البداية. فقد كان تركيزه منصباً على الدراسة الأكاديمية في كلية التربية الموسيقية، بهدف أن يصبح معيداً في الكلية. إلا أن الصدفة لعبت دوراً كبيراً في تغيير مسار حياته، عندما طلب منه أداء أغنية في حفل نهاية العام الدراسي.

وأوضح إيهاب أنه أدى أغنية "يا ناس أنا مت في حبي" للراحل سيد درويش في ذلك الحفل، ما جذب الأنظار إلى موهبته الغنائية. وأكد أن اهتمامه كان منصباً على دراسة الموسيقى أكاديمياً، حيث تفوق في الغناء الشرقي والغربي، بالإضافة إلى إتقانه العزف على العود والصولفيج.

التزام أكاديمي وفني


أكد توفيق أن مشواره الفني بُني على شغفه بالموسيقى، وليس السعي وراء الشهرة. وأشار إلى أنه حصل على درجة الدكتوراه برسالة تناولت تطور الأغنية المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين، ما يعكس التزامه الأكاديمي إلى جانب مسيرته الفنية.

تظل تجربة إيهاب توفيق قصة نجاح ملهمة، تجمع بين الإبداع الفني والالتزام الأكاديمي، مما يجعله واحداً من أبرز نجوم الأغنية المصرية.
 

برنامج معكم إيهاب توفيق منى الشاذلي اخبار إيهاب توفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء ..وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة تنقلات المحليات الجديدة

الأهلي

لاعب مفاجأة .. صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. حركة تنقلات المحليات الجديدة في 24 محافظة

احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يثير غضب جماهير الأهلي بسبب وسام ابوعلي

عبد الواحد السيد

العربية اتعجنت.. عبد الواحد السيد يتعرض لـ حادث سير مروع

الشيخ أحمد عبده الباز

مات بالحرم المكي.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز: كان مثالًا يُحتذى به

أوقات يحرم فيها الجماع

4 أوقات يحرم فيها الجماع .. واحذر هذا التوقيت كفارته «4 جرامات ذهب»

ترشيحاتنا

القوافل الدعوية

الأوقاف تطلق قوافل للمحافظات الحدودية لنشر سماحة الإسلام والقيم الإنسانية

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر في 2024.. جولات خارجية تعزز الرسائل الحضارية وتدعم القضايا الإسلامية

وزير الأوقاف

استقبال حافل.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر بالدقهلية

بالصور

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

3 طرق طبيعية لزيادة مستويات الحديد في الجسم

طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم

حافظ على صحة ابنك: 10 خطوات هامة لوقاية الأطفال من الأمراض التنفسية والبرد المنتشر

الأطفال
الأطفال
الأطفال

احذر تناول الفول يوميًا.. هذا ما يفعله بجسمك

مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد