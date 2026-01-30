قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقبال رسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا | صور
هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن
هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع
بالرابط .. خطوات والأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026 اونلاين
السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد
حسام موافي يحذر من استخدام هذه الأدوية بدون روشتة طبية.. فيديو
توك شو

العامة للكتاب : معرض القاهرة علامة فارقة في تاريخ الثقافة المصرية والعربية

عادل نصار

سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 أرقامًا غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الزوار الـ3 مليون شخص خلال أسبوع واحد فقط، فهذا الحدث الثقافي، الذي يعد من أكبر المعارض في العالم العربي، أصبح محط اهتمام دولي هذا العام، بفضل تنوع المشاركات المحلية والدولية.

وأكد الدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على أهمية هذا الحدث قائلا: «هذا المعرض يمثل علامة فارقة في تاريخ الثقافة المصرية والعربية.. نحن نشهد تزايدا كبيرا في الإقبال، حيث وصلنا إلى أكثر من 3 مليون زائر حتى اليوم، مع توقعات بأن يتجاوز الرقم 4 مليون في الأيام القادمة».

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "هذا الصباح"، على شاشة"إكسترا نيوز"، : «هذه الأرقام تظهر أن هناك تحولا كبيرا في كيفية استجابة المجتمع للحدث الثقافي.. لم يكن الأمر مجرد زيارة لمعرض الكتاب، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية للمصريين»

وأشار الدكتور خالد إلى الدور الكبير الذي لعبته الدولة المصرية في دعم المعرض، قائلا: «الرعاية الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية لهذا الحدث الثقافي الكبير تعكس أهمية الثقافة كأولوية قومية.. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك جهود هائلة من وزارة الثقافة وكل قطاعات الدولة، مثل وزارة التعليم ووزارة الشباب ووزارة الداخلية، لضمان نجاح المعرض».

كما أكد على أهمية التنسيق الكبير بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب ولجنة التنظيم، مشيدا بالدور الفاعل للمؤسسات الحكومية في إنجاح هذا الحدث، موضحا: «التعاون بين هذه الأطراف جعل من معرض الكتاب هذا العام حدثا متكاملا يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم».

ولفت أبو اليلل إلى أنه من أبرز الأسباب التي ساهمت في زيادة الإقبال على المعرض هذا العام، هو التطور الكبير في الخدمات الرقمية، قائلا: «التكنولوجيا الحديثة أسهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الحجز والبحث والدفع الإلكتروني».

فيما يتعلق بالجانب الدولي، أكد أبو الليل أن المعرض هذا العام شهد مشاركات واسعة من دول مختلفة، مما ساهم في جعل معرض الكتاب حدثا عالميا، متابعا: «نلاحظ أن المعرض ليس مقتصرا على الزوار المحليين فقط، بل أصبح مكانا تلتقي فيه الثقافة العالمية.. العديد من الزوار من خارج مصر سواء من الدول العربية أو من دول أخرى يزورون المعرض هذا العام».

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

لبنان

جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من حزب الله في منطقة ​صديقين جنوب لبنان

نتنياهو

الاحتلال يمهل الممثل الدبلوماسي الرفيع لجنوب إفريقيا 72 ساعة لمغادرة البلاد

أحمد أبو الغيط ووزير الشؤون الخارجية الهندي

غزة والسودان وأزمات المنطقة تتصدر مباحثات أبو الغيط ووزير الخارجية الهندي

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

إمام عاشور

أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

