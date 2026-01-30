قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

صور قاتمة من الفضاء .. مخيمات نازحي غزة تظهر بين أكوام من ركام المدن المدمرة

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها مشاهد إنسانية مأساوية رصدتها الأقمار الصناعية داخل مدينة الزهراء جنوب قطاع غزة، حيث تحولت أحياء كانت تنبض بالحياة إلى جبال من الركام، تحيط بمخيمين كبيرين يضمان مئات العائلات النازحة، في صورة تعكس حجم الدمار الذي خلّفته الحرب، ومشهدًا إنسانيًا مأساويًا يتكرر في مختلف أنحاء القطاع المكلوم.

وأوضح التقرير أن الخيام بدأت تزحف لتغطي مساحات واسعة فوق ما كان يُعرف بمحور «نتساريم»، لترسم واقعًا جديدًا فوق أنقاض كانت قبل الحرب بيوتًا وجامعات ومناطق سكنية راقية داخل القطاع. وأظهرت الصور التي التقطتها شركة «فانتور» الأمريكية، خلال الفترة الممتدة من الرابع من ديسمبر 2025 وحتى الأول من يناير 2026، مراحل تطور وبناء المخيمين، حيث ظهرت الخيام في البداية كبقع صغيرة متناثرة وسط الحطام، قبل أن تتمدد تدريجيًا لتغطي مساحة شاسعة تُقدّر بنحو 655 ألف متر مربع، في محاولة لتوفير مأوى مؤقت يمنح العائلات النازحة سقفًا يحميها من قسوة شتاء غزة.

وأشار التقرير إلى أن المخيم الأكبر أُقيم في منطقة الزهراء، المدينة التي كانت تضم جامعتي فلسطين والإسراء، إلى جانب مبانٍ سكنية شاهقة دُمرت خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ولفت إلى أن المخيم شُيّد تحت إشراف وتنفيذ اللجنة المصرية لإعمار غزة، ويستهدف إيواء عائلات من سكان مدينة الزهراء الذين فقدوا منازلهم جراء الحرب، في وقت باتت فيه غزة ومدنها المدفونة تحت أطنان الركام في حاجة ماسّة إلى محاولات جادة تعيد الحياة إلى هذه الأرض، وتحيي مستقبلًا كادت آلة الاحتلال الإسرائيلي أن تدمره.

الفضاء غزة القاهرة الإخبارية

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

