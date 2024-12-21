مسلسل موعد مع الماضي يتصدر نسب المشاهدة فى الدول العربية

تمكن مسلسل “ موعد مع الماضي ” ، من الدخول الي قائمة المسلسلات الأعلي مشاهدة عبر منصة نتفلكيس فى عدد من الدول العربية .

حيث أحتل مسلسل “ موعد مع الماضي ” المركز الأول فى مصر والأردن ، بينما أحتل المركز الثالث فى كل من المملكة العربية السعودية والكويت والمغرب ، إما فى الامارات وقطر فقد أحتل المركز الرابع ، وجاء فى لبنان والبحرين فى المركز الخامس .

مسلسل موعد مع الماضي بدأ عرضه حصريًا على نتفليكس في 6 ديسمبر 2024، يتألف من ثماني حلقات مليئة بالتشويق. تدور الأحداث في مصر حول رحلة "يحيى" (آسر ياسين) المحفوفة بالمخاطر لكشف لغز مقتل شقيقته "نادية". ومع تصاعد التوتر، تصبح جميع الشخصيات مشبوهة، ويبدأ المشاهدون في التساؤل: هل ستظهر الحقيقة أم تبقى الأسرار طي الكتمان؟.

"موعد مع الماضي" ليس مجرد قصة جريمة، بل هو رحلة في أعماق النفس البشرية، حيث تلتقي الحقيقة بالخداع وتتغير المصائر مع كل قرار. المسلسل يأخذ المشاهدين في تجربة مفعمة بالإثارة، تجعلهم يتساءلون باستمرار: هل يمكننا الهروب من ماضينا؟.

العمل من إنتاج "مجموعة كاريزما"، والمنتج التنفيذي محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وسيناريو محمد المصري. يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، هدى المفتي (نادية)، صبا مبارك (منى).