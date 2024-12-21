الأردن يدين حادث الدهس في مدينة ماجدبورج الألمانية

أ‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية حادثة الدهس التي وقعت في سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، يوم أمس، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين.

‏وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.