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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تحت عنوان «الإسعافات الأولية».. حقوق الزقازيق تواصل ندواتها التوعوية ضمن مبادرة بداية

حقوق الزقازيق
حقوق الزقازيق
محمد الطحاوي
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أكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أنه في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عقدت كلية الحقوق ندوة بعنوان “الإسعافات الأولية”، تحت إشراف الدكتور ممدوح المسلمي، عميد الكلية، وبتنظيم الدكتورة شيماء عبد الغني عطا الله، أستاذ القانون الجنائى ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار سلسلة الندوات التوعوية التى تتبناها الكلية لتنمية الوعي لدى الطلاب.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، ثم كلمة الدكتور ممدوح المسلمي التى رحب خلالها بالحضور، مؤكداً أهمية تلك الندوات فى رفع الوعي الصحي لدى الطلاب، وأن الكلية ترحب بأي أنشطة تثري ثقافة منسوبي الجامعة، مشيراً إلى أن تلك الندوات التوعوية تأتى ضمن مبادرة بداية، والتى تستهدف نشر ثقافة التوعية بجميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة.

عقب ذلك، قام محاضر الندوة الدكتور محمد حبيشي، المدرس بكلية التمريض بالجامعة، باستعراض مفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها فى الحفاظ على حياة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وأساليب مساعدة المريض للتخفيف من حدة الأعراض وتجنب تدهور حالته الصحية، وكذلك دور المجتمع نحو الإسعاف لمساعدته فى تأدية دوره، مؤكداً ضرورة نشر الوعي الصحي بين الطلاب بجميع كليات الجامعة.

من جانبها، أعربت الدكتورة شيماء عطا الله عن سعادتها بأجواء الندوة والتى تطرقت لموضوع مهم لا يستهدف توعية الطلاب فقط وإنما يعد إفادة لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالكلية.

وأكدت حرص الكلية على استمرار تنظيم الندوات التوعوية لتبصير الطلاب وجميع العاملين بالعديد من القضايا الحياتية التي تصب في مصلحة العمل والمجتمع المحيط.

الشرقية جامعة الزقازيق الزقازيق

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