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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة طرطوس السورية

سوريا
سوريا
قسم الخارجي
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أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم "السبت" بأن أصوات الإنفجارت التي تسمع بريف محافظة طرطوس الشرقي على الساحل السوري ناجمة عن استهدف إسرائيلي لأحد المواقع العسكرية التي تحوي أسلحة وذخائر.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، أعلنت أمس "الجمعة"، تنفيذها أمس غارة استهدفت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو يوسف المعروف باسم محمود في دير الزور شرقي سوريا.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن الغارة في دير الزور جزء من التزامنا بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضدنا، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكشفت صحيفة الوطن السورية عن مصادرها الخاصة قولها إن الوفد الأمريكي الذي زار دمشق أمس الجمعة، ناقش مع الإدارة الجديدة لـ سوريا رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها قانون قيصر.

وناقش الوفد الأمريكي مع الإدارة الجديدة لـ سوريا رفع هيئة تحرير الشام عن قوائم الإرهاب.

وقالت الخارجية الأمريكية: "سيلتقي الدبلوماسيون ممثلي هيئة تحرير الشام، وهي منظمة تصنفها واشنطن إرهابية، والمجتمع المدني لمناقشة رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة دعمهم”.

داعش طرطوس أسلحة وذخائر الساحل السوري المواقع العسكرية

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