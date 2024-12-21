أستاذ هندسة طرق : 11 مليار طن حجم بضائع يتم نقله عبر الممرات المائية |فيديو

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، إن حجم البضائع الذي يتم نقله عبر الممرات المائية وصل 11 مليار طن ،وهذا الرقم يحول أي دولة لتصبح من الاقتصادات العملاقة عالميا والكل يتنافس على أن يكون له أكبر حصة من هذا الرقم.

و أضاف " أبو خضرة"، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك عملية جني ثمار للعديد من مشروعات النقل التي شارفت على الانتهاء، مثل خط التجارة الرور الذي يربط بين مصر وإيطاليا.

وتابع أبو خضرة ، أن هذا الميناء يسهم في نقل المحاصيل الزراعية سريعة التلف، وهذا يربط مصر بالمحيط الخارجي ويجعلها مركز توزيع وتجميع.

وأكد أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، أن مصر من أفضل 10 مواقع في العالم لخدمات المناطق اللوجستية، والترانزيت، ومعامل الانحراف عن خط التجارة العالمي صفر.