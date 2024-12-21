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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

اتضربت من زوجى الأول والثانى.. تصريحات نارية من رانيا يوسف

رانيا يوسف
رانيا يوسف
أحمد إبراهيم
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كشفت الفنانة رانيا يوسف  عن العديد من التفاصيل فى حياتها الشخصية واطلقت تصريحات نارية بعد أن حلت ضيفه على بودكاست «ع الرايق» لـ خالد عليش وميريهان عمرو ونرصد فى التقرير التالى أبرز التصريحات لها. 

وخلال اللقاء قالت رانيا يوسف، إنها تحب في الرجل أن يكون ذكي وحنون في نفس الوقت، مشيرة إلى أن الرجل يجب أن يكون صديقًا وأبًا وأخًا وكل شيء في حياة المرأة.

وعن تجاربها السابقة مع الرجال، وصفت رانيا يوسف، علاقاتها بـ «الهباب»، وأن البداية تكون رائعة ثم تتحول بعد فترة، لافتة إلى أن الطلاق يحدث في المجتمعات الشرقية بسبب عدم معرفة الأزواج ببعضهم قبل الزواج.

وأما عن تجربتها فى الزواج قالت رانيا يوسف : "عندي في الجواز 3 تجارب، و3 مشاريع بنية كويسة من ناحيتي معرفش بقى الطرف التاني كانت نيته ايه، الرجل لابد أن يكون السند الحقيقي للست، يكون حنين ويحسسها بالأمان، وللأسف ده محصلش في تجاربي المتعددة، وتعرضت إلى تجارب سيئة في زيجاتي، تعرضت إلى اعتداء من زوجي الأول والثاني، “مدوا أديهم عليا”، أنا "ست مش قوية" لما بحب بسلم الرجل زمام الأمور في كل شيء، أو على الأقل بخليه يحس إن هو المتحكم في كل شيء.

رانيا يوسف 

وأوضحت رانيا يوسف : "بنتي كانت بترسم رسومات تعبر عن أن البيت غير سعيد وحصل لها اضطرابات في النوم وعرضتها على طبيب نفسي وقال لي إن اللي بيحصل للبنت ده بسبب الخلافات الأسرية، وأنا ممكن أكون ست قوية في قرارات تخص حياتي أو حياة بناتي، لكن بحترم الراجل وبديله زمام الأمور، أو بوهمه إني بديله زمام الأمور.

وأما عن نصيحة بناتها عن الزواج قالت رانيا يوسف : بنصح بناتي بتأجيل الزواج إلى ما بعد سن الثلاثين، لازم يكملوا دراستهم، لو هتحب في الدراسة معنديش مشكلة، ولكن تحافظ على نفسها وعلى دماغها، ما تخليهوش يسيطر على دماغها إنها ما تشتغلش ويكون لها فلوسها.

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