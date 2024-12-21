مصر تدين حادث الدهس فى مدينة ماجديبورج الألمانية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث أدانت مصر حادث الدهس فى مدينة ماجديبورج الألمانية، مؤكدة تضامنها مع ألمانيا واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على مرتكب حادث دهس ألمانيا، أمس الجمعة، والذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المتسوقين في سوق أعياد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

وقال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، راينر هازلوف، إن المهاجم مرتكب حادث دهس ألمانيا، الذي ألقي القبض عليه، طبيب سعودي يبلغ من العمر 50 عاما، ويملك إقامة دائمة في ألمانيا، ويعمل في ولاية ساكسونيا - أنهالت، التي تقع عاصمتها ماجديبورج على بُعد 160 كيلومترا من برلين.

وأضاف هازلوف: "في الوضع الحالي، نتحدث عن مهاجم منفرد، وهذا يعني أنه لم يعد هناك خطر على المدينة لأننا تمكنا من القبض عليه".



