أخبار التوك شو.. طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف فلسطينيين.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الشتاء

تناولت اخبار التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرز ها فى التقرير التالى:



انخفاض البطاطس .. أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدى ونهاد سمير والمذاع علي فضائية صدى البلد، أسعار الخضراوات اليوم، السبت 21 ديسمبر 2024، وفقا لسوق العبور.





طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف فلسطينيين بمخيم الشاطئ غرب غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة«القاهرة الإخبارية»من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرًا في قصفه العدواني العنيف على قطاع غزة، إلى جانب أن التوتر بات يسود المنطقة بشكل كبير، موضحًا أن القصف الإسرائيلي ترافق مع إطلاق محدود للقذائف المدفعية تجاه المناطق الشرقية للقطاع، ما يزيد من المعاناة الإنسانية ويعمق الأزمة في المنطقة.





صقيع وكتل هوائية أوروبية.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الشتاء

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات.





في حال استمرارها 3 أيام.. أعراض يجب بعدها التوجه إلى الطبيب

تحدثت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة، عن أعراض متحور كورونا الجديد " XEC " ، قائلة إن أبرز هذه الأعراض الشعور بالهمدان وصداع وكحة و التهاب في الحلق وإسهال.خبير: الإدارة الأمريكية منفتحة على الاتصال مع الحكومة السورية الجديدة

قال أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الوفد الأمريكي إلى دمشق، يوم الجمعة الماضية، كانت زيارة استطلاعية تهدف إلى تأكيد أن الإدارة الأمريكية منفتحة على الاتصال بالجماعات الجديدة في سوريا، ولديها تعاون وثيق معها.





"بدأ الشتاء".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس .. فيديو

أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن اليوم بدأ فصل الشتاء رسمياً متوقعة طقسا باردا على معظم أنحاء البلاد.





خبير: ظاهرة تعامد الشمس بمعبد الكرنك تمثل بداية فصل الشتاء

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إن ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد الكرنك تحدث سنويًا في 21 ديسمبر، وهي ظاهرة فلكية هامة تعلن بشكل رسمي عن الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء.أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت21 ديسمبر 2024| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي و نهاد سمير المذاع على فضائية "صدى البلد" أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، السبت 21 ديسمبر2024.





أبرزها الاكتئاب.. أعراض واضحة لنقص فيتامين D

قالت ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك فرقًا بين الفيتامينات والمعادن الموجودة في جسم الإنسان، إذ إن المعادن تتمثل في الماغنسيوم والزنك والحديد والكالسيوم، بينما تتنوع الفيتامينات مثل فيتامين سي وبي ودي.