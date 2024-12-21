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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تحقيقات وملفات

موعد إجازة نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

إجازة نصف العام الدراسي
إجازة نصف العام الدراسي
محمد غالي
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تعد إجازة نصف العام الدراسي واحدة من الفترات الهامة التي ينتظرها الطلاب وأسرهم خلال العام الدراسي، حيث تمثل استراحة مهمة في منتصف العام، وتتيح للطلاب فرصة للراحة والاستعداد للنصف الثاني من العام الدراسي.

إجازة نصف العام الدراسي صفوف النقل

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد إجازة نصف العام للعام الدراسي 2024/2025، حيث تبدأ الإجازة لطلاب صفوف النقل من 16 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025.

إجازة نصف العام الدراسي الشهادة الإعدادية

وتبدأ إجازة طلاب الشهادة الإعدادية في 23 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2025


وتنتهي إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 6 فبراير، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 8 فبراير.

 

إجازة نصف العام الدراسي

و تمثل إجازة نصف العام الدراسي فرصة مهمة للطلاب للاستراحة بعد فترة من الدراسة والامتحانات، مما يساعدهم على استعادة نشاطهم واستكمال مشوارهم الدراسي بنجاح.

ومن المهم أن يستفيد الطلاب من هذه الفترة في تنظيم وقتهم بشكل جيد، سواء للراحة أو المراجعة استعدادًا للنصف الثاني من العام الدراسي.

كما أن تحديد مواعيد الامتحانات بدقة يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على تنظيم العملية التعليمية بشكل فعال، وضمان سيرها بسلاسة.

 امتحانات نصف العام الدراسي 2025

بناءً على ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن امتحانات نصف العام الدراسي 2025 ستبدأ في المواعيد التالية:

طلاب صفوف النقل في المرحلة الابتدائية والإعدادية:
تبدأ الامتحانات من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.

طلاب الشهادة الإعدادية:
تبدأ امتحاناتهم من 18 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025.

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام:
تبدأ امتحاناتهم من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.

تعد هذه الامتحانات من أهم الفترات التي يتم خلالها تقييم مستوى الطلاب، ومن المتوقع أن تكون المدارس قد بدأت في تجهيز الطلاب لها، سواء من خلال المراجعات أو تحديد الجداول الدراسية المناسبة.

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