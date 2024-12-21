جمال سليمان : نقابة الصحفيين لها مكانة مميزة فى تاريخ مصر والعرب

وجه الفنان السورى جمال سليمان، الشكر لنقابة الصحفيين على استضافته فى الندوة التى تنظمها لجنة الشئون العربية عن الفن والعروبة وسوريا، مضيفا أن نقابة الصحفيين لها مكانة مميزة فى تاريخ مصر ولدى العرب.

وأضاف سليمان خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين عن الفن والعروبة وسوريا، أنه سمى على اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، متابعا :"والدتى كانت بعيدة كل البعد عن السياسة وكان لها 9 أولاد وكان كل شغلها تربية أولادها".

وتابع :"الشعب السورى أحب بشار الأسد على وعد الاصلاح والتغيير، لكن هذا الرجل تخلى عن كل وعوده وأصبح على رأس مؤسسة الفساد، النظام قمع كل أشكال المعارضة السياسية".