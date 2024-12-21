بعد تألقها فى "حق عرب" .. تكريم دينا فؤاد في مهرجان "الأفضل" | صور

كرم مهرجان الأفضل لعام 2024 النجمة دينا فؤاد، بعد تألقها فى دراما رامضان بمسلسل حق عرب.

ظهرت دينا فؤاد على الريد كاربت بإطلالة أنيقة وساحرة حازت إعجاب الجميع، حيث تألقت بفستان أنيق أبرز جمالها وأنوثتها، وحظيت بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

وجاء تكريم الفنانة دينا فؤاد خلال حفل جوائز "الأفضل" تتويجاً لمسيرتها الناجحة، وتحديداً بعد تألقها في مسلسل "حق عرب" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً لافتا، فقد استطاعت دينا، أن تجسد شخصية "حنان الغرباوي" بعمق واقناع، ما لاقى استحسان النقاد والجمهور على حد سواء، وحفر اسمها في ذاكرة المشاهدين.

وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها بهذا التكريم، ووجهت الشكر للقائمين على الحفل على هذا التقدير، مؤكدة على أهمية تكريم الفنانين ودعم الإبداع الفني.

وتواصل النجمة دينا فؤاد حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "حكيم باشا" مع النجم الكبير مصطفى شعبان، حيث تقدم دور مفاجأة لجمهورها هذا العام ويتوقع أن يكون هذا العمل أحد أبرز مفاجآت الموسم الرمضاني المقبل، حيث يجمع نخبة من النجوم.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا بمسلسل حق عرب والذى عرض رمضان الماضى، وتصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، واحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، واستطاعت دينا فؤاد أن تتفوق على نفسها بأداء مميز، وأكدت على نجوميتها المطلقة وأنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجومية.







