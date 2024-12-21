بعد الخسارة من أستون فيلا.. هالاند يوجه رسالة خاصة لـ جوارديولا

وجه المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، رسالة لمدربه الإسباني بيب جوارديولا، بعد السقوط بثنائية أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "فيلا بارك".

وقال هالاند فى تصريحات تلفزيونية: "لقد فاز بيب جوارديولا بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات في سبع سنوات، لذلك لن ننسى ذلك أبدًا، سيجد الحلول".

وتابع: "لقد كان يفعل ذلك كل عام، ما زلنا نؤمن به، وعلينا أن نعمل بجدية أكبر من أي وقت مضى".



وفاز فريق أستون فيلا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين في الدوري الانجليزي

وبهذه النتيجة يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 28 نقطة في الدوري الإنجليزي فيما يحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 27 نقطة.