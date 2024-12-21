الأكبر في المنطقة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد اقتراب افتتاح ميناء السخنة

علق الإعلامي أحمد موسى، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين خلال تفقده أكاديمية الشرطة اليوم.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي تحدث عن تطوير الموانيء المصرية على البحر الاحمر والبحر المتوسط".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي تحدث عن تطوير ميناء العين السخنة والذي سيكون الميناء الاكبر في المنطقة والإقليم ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد اقتراب افتتاح ميناء السخنة الذي سيكون الاكبر في المنطقة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد على ضرورة التركيز على الصناعة والعمل على تطوير القطاعات الصناعية".