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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

نحو برلمان أكثر تمثيلا.. علي الدين هلال يقدم رؤيته لنظام انتخابي متوازن

علي الدين هلال
علي الدين هلال
هاني حسين
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كشف الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي البارز، عن رؤيته لنظام الانتخابات الأمثل لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن النظام الأنسب يتضمن تخصيص 50% من المقاعد للانتخاب الفردي، و25% للقائمة النسبية، و25% للقائمة المطلقة.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، وأوضح علي الدين هلال، أن هذا النظام يحقق التوازن المطلوب بين تمثيل الأفراد والأحزاب داخل البرلمان.

وشدد علي الدين هلال على ضرورة إذاعة جلسات البرلمان بشكل علني ليتمكن المواطنون من متابعة النقاشات واتخاذ القرارات، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز الشفافية والتواصل مع الشعب.

وأشار علي الدين هلال إلى أن الانتخابات البرلمانية تتميز بشعبية واسعة وتفاعل كبير من المواطنين، مما يتطلب نظامًا انتخابيًا يعكس تنوع الآراء ويعزز دور الأحزاب السياسية.

وتطرق علي الدين هلال إلى ضعف دور الإعلام في تعريف المواطنين بالأحزاب السياسية، مؤكدًا الحاجة إلى دور أكثر فاعلية في تنشيط الحياة الحزبية، مشيرًا إلى أن تعديل النظام الانتخابي هو أحد المطالب الأساسية التي طرحتها الأحزاب خلال الحوار الوطني.

البرلمان مجلس النواب اخبار التوك شو الانتخابات علي الدين هلال

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